Erzincan Valisi Aydoğdu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

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