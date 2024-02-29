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        Erzincan Valisi Aydoğdu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:34
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        Erzincan Valisi Aydoğdu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerle bir süre görüşerek alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Beraber, birlikte birbirimize gönülden destek vererek bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.

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