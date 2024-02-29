Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında görüntülendi

        Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.

        Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.

        Dağın karlı zirvesine tırmanan keçilerin, doğal ortamlarında yiyecek arayışı görüntülerde yer aldı.

        Kayıtlarda, yörede "Şamua" olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.

        Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, AA muhabirine, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından zengin olduğunu söyledi.

        Arkadaşları ile doğal yaşamı gözlemlemek için Munzur Dağları'na çıktıklarını aktaran Demirbaş, "Doğal yaşamın görüntülenmesi bizlere farklı bir deneyim kazandırdı. Yaban hayvanlarını onları rahatsız etmeden doğal yaşam alanlarında kayıt altına aldık. Doğa tutkunlarını ve fotoğraf severlerini bu zenginliği görmeleri için buraya davet ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Erzincan Valisi Aydoğdu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret e...
        Erzincan Valisi Aydoğdu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret e...
        Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'te inc...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'te inc...
        Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da, mezun olduğu okula verildi
        Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da, mezun olduğu okula verildi
        Erzincan Valisi Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret...