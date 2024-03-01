Erzincan'da, terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Sosyal Medya Platformları’ üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Ç.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.

ERZİNCAN’da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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