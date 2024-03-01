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        Erzincan'da, terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı

        ERZİNCAN'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:50
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        Erzincan'da, terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı
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        ERZİNCAN’da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Sosyal Medya Platformları’ üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Ç.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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