Erzincan'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon kapsamında E,A, İ.A. ve E.E'nin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ile metal arama detektörü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.