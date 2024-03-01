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        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:46
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        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyon kapsamında E,A, İ.A. ve E.E'nin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ile metal arama detektörü ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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