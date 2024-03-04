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        Erzincan'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzincan'da bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:16
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        Erzincan'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzincan'da bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durulan bir araçta yapılan aramada, stepneye zulalanmış 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve P.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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