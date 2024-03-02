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        Parmağı meşrubat açacağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        ERZİNCAN'da, parmağı meşrubat açacağına sıkışan 3 yaşındaki Halkan Çetin, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 22:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:05
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        Parmağı meşrubat açacağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        ERZİNCAN'da, parmağı meşrubat açacağına sıkışan 3 yaşındaki Halkan Çetin, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Evlerinde oyun oynayan Halkan Çetin'in parmağı, metal meşrubat açacağına sıkıştı. Halkan Çetin, ailesinin tüm uğraşlarına rağmen parmağından çıkaramadığı gazoz açacağı ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada sağlık ekipleri de minik çocuğun parmağındaki açacağı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Acil servise gelen itfaiye ekipleri açacağı keserek, küçük çocuğu kurtardı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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