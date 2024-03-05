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        20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor

        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:50
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        20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor
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        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam etti. Organizasyonun üçüncü gününde kros kayak, alp disiplini, satranç, futsal ve curling müsabakaları yapıldı.

        20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kros kayak branşındaki bireysel sprintte madalya sahipleri belli oldu. Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 1.3 km mesafeli parkurda erkeklerde 10, kadınlarda 8 sporcu katıldı. Elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı. Erkeklerde altın madalyayı Ukrayna'dan Yaroslav Hulovatyy, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Yelizaveta Nopriienko kazandı. Erkeklerde gümüş madalya Ukrayna'dan Ruslan Denysenko'nun, bronz madalya ise Çin'den Guoxiong Qui'nin oldu. Kadınlarda ise gümüş madalyayı Çin'den Xiangxiang Mao, bronz madalyayı da yine aynı ülkeden Weiqin Zhang elde etti.

        Kros kayak sprintte madalya kazanan isimler şu şekilde:

        Erkekler

        Altın madalya: Yaroslav Hulovatyy (UKRANYA)

        Gümüş madalya: Ruslam Denysenko (UKRAYNA)

        Bronz Madalya: Guoxiong Qui (ÇİN)

        Kadınlar

        Altın madalya: Yelizaveta Nopriienko (UKRAYNA)

        Gümüş madalya: Xiangxiang Mao (ÇİN)

        Bronz madalya: Weigin Zhang (ÇİN)

        CURLİNG'TE İLK MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda madalyalar sahiplerini buldu. Yarı finallerde Güney Kore, Çin'i 5-4, Ukrayna ise Japonya'yı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukrayna, Güney Kore'yi 9-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Japonya ise üçüncülük maçında Çin'i 12-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti. Curlingte bu akşam erkekler müsabakaları da başlayacak.

        SATRANÇ HIZLI TAKIMDA ŞAMPİYON POLONYA

        Satranç hızlı takım kategorisinde madalya alan ülkeler belli oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara 9 ülke 12 takımla katıldı. Türkiye, Brezilya ve Kazakistan ikişer farklı takımla mücadele etti. Altın madalyayı Polonya, gümüş madalyayı Ukrayna 1, bronz madalyayı ise Ukrayna 2 kazandı. İki takımla katılan milli takımlardan Türkiye 1 onuncu, Türkiye 2 ise 12'nci odu.

        KADINLARDA FUTSAL MÜSABAKALARI OYNANDI

        Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda futsalda kadınlar grup müsabakalar yapıldı. Türkiye gruptaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi. Büyük Britanya'nın gollerini Kate Bowers (4), Louise Hogan (3), Zara Musker (2), Pembe Alp ve Maise O'Shea attı. Millilerin tek golü ise Sümeyra Yıldız'dan geldi. Grubu 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 4. Sırada tamamlayan Türkiye, yarı final şansını kaybetti. Ay-yıldızlılar grup maçları tamamlanınca 9 Mart'ta 5-8 klasman maçına çıkacak.

        Alınan sonuçlar şu şekilde:

        Büyük Britanya - Türkiye: 11-1

        Kenya - Almanya: 0-5

        İspanya - Brezilya: 5-1

        İtalya - Japonya: 1-5

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