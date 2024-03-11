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        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:40
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        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği öne sürülen K.G'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından soruşturmayı genişleterek uyuşturucu maddeleri aldığı değerlendirilen O.K'yi Erzurum'da, T.K'yi ise Bingöl'de yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. ile O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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