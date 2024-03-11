Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. ile O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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