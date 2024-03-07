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        Son iki ayda 125 operasyonunun yapıldığı Erzincan sınırlarında terörist bulunmadığı bildirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, son iki ayda 125 terör operasyonunun yapıldığı kent sınırlarında terörist bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:47
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        Son iki ayda 125 operasyonunun yapıldığı Erzincan sınırlarında terörist bulunmadığı bildirildi
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, son iki ayda 125 terör operasyonunun yapıldığı kent sınırlarında terörist bulunmadığını bildirdi.

        Vali Aydoğdu, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin 2024 yılının ilk iki ayındaki çalışmalarını anlattı.

        Terör örgütleri ile güçlü mücadelenin kentte de azim ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son iki ayda ilimiz genelinde 125 terör operasyonu icra edilmiştir. Bunun sonucunda şu anda Erzincan'da ilimiz sınırları içerisinde hiçbir terörist bulunmamaktadır. Erzincan'ın huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

        Aydoğdu, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili iki ayda 29 operasyonun yapıldığını belirterek, bu operasyonlarda 222 düzensiz göçmenin yakalandığını anlattı.

        Göçmen kaçakçılığı yapan 25 kişinin adli makamlara sevk edildiğini bildiren Aydoğdu, uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarıyla ilgili ise 63 operasyonun icra edildiğini ve 141 şüphelinin adliyeye çıkarıldığını aktardı.

        Aydoğdu, 2022 yılında asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 98 olduğunu, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 99,2'ye yükseldiğini ifade ederek, "Bunun Türkiye ortalaması yüzde 90 iken, ilimizde oran yüzde 99,2'dir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılında yüzde 91 iken, 2023 yılında ise yüzde 95,9'a ulaştık. Bu ortalama Türkiye genelinde yüzde 67,9 iken, biz bu anlamda ülke genelinde ilk 5 sırada bulunmaktayız. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılı yüzde 99,5 iken, 2023 yılında ise yüzde 99,7'ye ulaşmış bulunuyoruz." diye konuştu.

        Kentte yapılan uygulamalarda 650 bin 774 kişinin sorgulandığını, 1798 umuma açık iş yerinin kontrol edildiğini ve 87 bin 279 aracın denetlendiğini kaydeden Aydoğdu, yapılan denetim ve sorgulamalarda 538 kişinin yakalandığını ve bunlardan 73'ünün tutuklandığını kaydetti.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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