Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan boyunca ücretsiz iftar

        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan boyunca ücretsiz iftar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

        Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.

        Günlük bin kişi ile sınırlı olan iftar yemeğine başvurular, "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden günlük alınacak.

        Öğrenciler, yaptıkları başvurularla o akşamki iftara katılabilecek. Uygulama üzerinden yapılan başvurular günlük bin kişiyi aştığında başvuru ekranı kapanacak.

        Söz konusu uygulamayla hazırlanacak yemek sayısının belirlenmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Bahar yağmurları devam edecek
        Bahar yağmurları devam edecek
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriy...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriy...
        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Erzincanlılar ramazanda üniversitelileri iftar sofrasında ağırlayacak
        Erzincanlılar ramazanda üniversitelileri iftar sofrasında ağırlayacak
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Son iki ayda 125 operasyonunun yapıldığı Erzincan sınırlarında terörist bul...
        Son iki ayda 125 operasyonunun yapıldığı Erzincan sınırlarında terörist bul...
        Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada sezonda 1000 ton dom...
        Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada sezonda 1000 ton dom...