Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan boyunca ücretsiz iftar
Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.
Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.
Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.
Günlük bin kişi ile sınırlı olan iftar yemeğine başvurular, "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden günlük alınacak.
Öğrenciler, yaptıkları başvurularla o akşamki iftara katılabilecek. Uygulama üzerinden yapılan başvurular günlük bin kişiyi aştığında başvuru ekranı kapanacak.
Söz konusu uygulamayla hazırlanacak yemek sayısının belirlenmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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