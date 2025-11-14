Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan merkezli 35 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı

        Erzincan merkezli 35 ilde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:30
        Erzincan merkezli 35 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı
        Erzincan merkezli 35 ilde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet veri tabanlı sosyal medya üzerinden örgütlenerek bulundurulması yasak olan silah ve patlayıcı maddelerin ticaretine yönelik ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 111 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Erzincan merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma silah, 4 kurusıkı silah, 492 tabanca fişeği, 168 av tüfeği fişeği ve 94 kurusıkı fişeği olmak üzere 756 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 99 şüpheliden 9'u tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla, 6'sı savcılıktan, 51'i ise emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

        Öte yandan Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

