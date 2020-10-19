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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

24Erzincanspor Uşakspor hazırlıklarını sürdürüyor

Hafta içi kendi sahasında oynadığı Şanlıurfaspor maçı sonrası izin yapan 24Erzincanspor 6. hafta mücadelesinde deplasmanda mücadele edeceği Uşakspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Özcan Kızıltan nezaretinde kendi tesislerinde Uşakspor maçı hazırlıklarını sürdüren 24Erzincansporda hedef zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek.
Antrenman öncesinde takım ve çalışmalar ile ilgili bilgi veren 24Erzincanspor Teknik direktörü Özcan Kızıltan, “Amed maçı ile hem oyun olarak hem skor olarak lige iyi bir giriş yaptık. Ardından kendi sahamızda Maraşspor ile oynadık. Geriye düşmemize rağmen galip gelmesin bildik. Tabi ki oyunumuzu biraz daha geliştirerek galip gelmesini bildik. Ligimizde önemli yatırımlar yapmış iddialı kadrolar kurmuş olan takımlara karşı ki durumumuzu görmek adına Hekimoğlu Trabzonspor maçı çok önemliydi. Hekimoğlu Trabzon maçında çok iyi mücadele ettik, üstünlük sağladık, öne geçtik. 1 Puan ile ayrıldık ama son dakikalarda dahi önemli 2 pozisyon bulduk. Zorlu bir deplasmandan oyunumuzu geliştirerek puanla döndük. Zorlu Trabzon deplasmanından puanla dönmemiz öz güvenimizi daha fazla artırdı. 24Erzincansporu takip eden gönül veren insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi.
Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Kızıltan, “Oyuncularıma her toplantıda söylerim. Dün yoktur, bugün var. Tüm konsandınız Uşakspor maçı. Uşakspor ligin iyi takımlarından biri. Belki şuana kadar oynadığımız en zor maçımız olacak. Uşakspor Maraş deplasmanında öne geçtikleri maçı kaybettiler. Mağlubiyetlerini kendi evlerinde telafi etmen adına mutlaka ekstra bir performans gösterecekler. Bizin de moral ve motivasyonumuz çok iyi, özgüvenimiz yerinde ve çok iyi çalışıyoruz. Uşak maçından puan veya puanlar çıkarmak istiyoruz. Bu puanları alacak gücümüz ve kalitemiz var. Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Her geçen gün kalitelerini ortaya çıkarıyorlar. Daha fazla oynadıkça öz güvenleri aldıkları sonuçlarla artıyor. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Uyum ile de çok iyi bir takım ortaya çıktı. Bizim amacımız kendimizi geliştirmek istediğimiz oyunu ortaya koyabilmek, birlikte oynama felsefesini aşılamaya çalışmak. Bu çalışmalarda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Maç sonrası analizlerimizde hep güzel şeyler konuşuyoruz. Bizim tek amacımız kendimizi daha da geliştirmek, daha sağlam, daha etkili bir takım ortaya çıkarmak. Takımıma fazlasıyla güveniyorum” diye konuştu.
Herhangi bir Covid19 testi pozitif olan oyuncuları bulunmadığını sadece Uğur Taşdemir’in dizinde problem olduğunu söyleyen Kızıltan, “Oyuncumuz sağlık ekibimizin eşliğinde bizim de kontrolümüz de çalışmasını sürdürüyor. İnşallah Maç gününe kadar hazır hale gelecektir. Taraftarımız takımını takip ediyor. İzlemekte istiyorlar. Pandemi dönemi bizlerde taraftarımız da dikkatli olmak zorunda. Bizlerde stres halindeyiz. Bazen hafta da 2 kez test oluyoruz. Bazı takımlarda görüyoruz, bir takımda 15 kişinin pozitif olduğu takımlar var. Taraftarlarımızı görüyorum maç günleri tepelerden, görebildikleri yerlerden bizlere destek olmaya çalıştıklarını. Bizler saha bizleri izleyemeyen taraftarlarımıza iyi sonuç, iyi haberler vermek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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