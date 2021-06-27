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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle mahalle gezip bağımlılıkla mücadele ediyorlar

İHA

Mahalle mahalle gezip bağımlılıkla mücadele ediyorlar

Erzincan’da çeşitli kamu kurumlarındaki gönüllülerden oluşan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, mahalle mahalle gezerek bağımlılıkla mücadele çalışması yapıyor.
Bağımlılık Mücadele Kurulu üyeleri ve konusunda uzman danışmanlar tarafından “Mahalledeyiz, Sahadayız” bağımlılık farkındalık çalışması kapsamında Erzincan’da mahallelerde mahalle sakinleri ile bir araya gelinerek teknoloji, madde bağımlılığı konularında mahalle sakinlerine bilgilendirmeler yapıldı.
Yapılan bilgilendirmeler de tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ile ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadelede yürütülebilecek çalışmalara değinildi.
Komisyon Başkanı Halil Ertuğrul Köroğlu, “Az hedef ve maddelerle kademeli olarak emin adımlarla ilerlenecek. Merkez mahallelerden muhtarlar, bakkallar, esnaf, cami imamı vb. mahallenin kanaat önderlerinden bilgi alınarak bağımlılık konusunda riskli kişiler tespit edilecek. Bu kişilerin isim, aile, adres bilgileri vb. toplanacak. Bağımlılık konusundaki riskli kişiler ve ilgili bilgileri tespit edildikten sonra eğitim kurulumuz sorunlu bölgede bu kişiler ile ilgili çalışmalarına başlayacak. Şehir merkezinden başlanarak gerçekleştirilen bu faaliyetler aynı yöntem ile ilçe ve köylerimizde de devam edecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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