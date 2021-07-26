Kaymakam Çelik: “Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır”

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Musa Kazım Çelik beraberinde Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yusuf Akbulut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Fatih Bal ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında şehit aileleri ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Vatan, bayrak ve millet uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet gazilerimiz ve ailelerine ise sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

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