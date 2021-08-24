Yüksek fiyatlara daire satılan Erzincan'da batık rekoru!

1 milyon liraya daire satılan Erzincan'da batık rekoru. İl bazında inşaat sektörü takipteki alacaklar oranında yüzde 60 ile ilk sırada Erzincan geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacaklar listesinde inşaat sektörünün il bazında etkisi artıyor. İl Bazında İnşaat Sektöre Takipteki Alacaklar oranına göre, ilk sırada Erzincan geliyor. Erzincan'daki takipteki alacaklar oranı rekor seviyede yüksek. Erzincan’daki oran yüzde 60.07 olarak kayıtlara geçti. İnşaat Sektörü Takip oranı bankacılık sektör ortalaması yüzde 8.56. En düşük il ise yüzde 1.19 ile Siirt.

1 milyon liraya daire satılan takipteki alacaklarda ilk sırada yer alan Erzincan'da üretime dayalı ekonominin yok denilecek kadar az olmasına rağmen konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışıyor. Bankaların elinde çok sayıda konut stoku birikirken, ev fiyatları 1 milyon liraya kadar çıkıyor.



“Daire fiyatları ve kiraların yüksek oluşuna vatandaştan tepki”

Erzincan’da dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiralarında olurundan oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.

Bazı vatandaşlar kentteki daire satış ve kira bedelleri hususunda şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan birinci derece deprem kuşağında olması nedeniyle yüksek katlı apartmanlar yapılmamakta ancak son yıllarda kat sayılarının yükseldiği görülmekte. Yeni yapılan daireler başka şehirlerde 450 500 bin civarında satılırken bu rakam Erzincan’da 1 milyonu bulabiliyor. Kiralarda buna doğru orantıda. Oldukça yüksek kira fiyatları. Kente tayinle gelen memur kiralık daire bulmakta oldukça güçlük yaşıyor. Bir de buna öğrenciler de eklendi mi durum vahim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.