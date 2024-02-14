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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 2´nci gün

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde dün altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 827 personelle sürüyor. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin yakınları da bölgeye gelmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:10
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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 2´nci gün
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        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde dün altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 827 personelle sürüyor. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin yakınları da bölgeye gelmeye başladı.

        Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

        827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

        Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

        AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

        İKİ BAKAN BÖLGEDE

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor.

        Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı. Ekipler, verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

        YAKINLARI BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI

        Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldığı tahmin edilen işçilerin aileleri de maden sahasına gelmeye başladı. Onlardan biri de Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.

        Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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