Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da sağlıkçılar ile polislere saldırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Erzurum'da sağlıkçılar ile polislere saldırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Erzurum'da hastanede yakınlarını kaybeden 3 kişi, sağlık çalışanları ile polislere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasta yakınları sağlıkçılara saldırdı: 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre, hayatını kaybeden kişinin yakınları, tartışmayı yatıştırmak için hastaneye gelen sivil polislere de saldırdı.

        Bunun üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Sağlık çalışanlarını darbettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Bir kadını zorla taksiye bindirmişti, yakalandı
        Bir kadını zorla taksiye bindirmişti, yakalandı
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası