Öğretmenler, 200 öğrenciye top hediye etti

ERZURUM 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yaklaşık 200 öğrenciye top hediye etti. Kamyonetle getirilen topları öğretmenlerine imzalatan öğrenciler, okul bahçesini eğlence merkezine çevirdi.

Palandöken ilçesindeki 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilerine sürpriz yaptı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl tarafından organize edilen etkinlik için okula bir kamyonet dolusu top getirildi. Toplar, çıkışta öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı. Toplarını öğretmenlerine imzalatan öğrenciler, okul bahçesini eğlence alanına dönüştürdü.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Çiğdem Bulut, "Hediye olayımız sevgili Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Hasan Çağıl tarafından organize edildi. Tüm çocuklarımızı sevindirdi ve çok mutlu oldu çocuklarımız. Bugün çocuklarımız bu topları öğretmenlerine imzalatmayı uygun gördüler. Biz de bizi seven tüm öğrencilerimiz için bu topları seve seve imzaladık" diye konuştu.

Öğrencilerinden Ezgisu Tohumcu, "Okulumuzun böyle iyi şeyler yapması çok hoşumuza gidiyor. Sürekli böyle güzel şeyler yapılıyor. 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki bu hediyeler hepimizi mutlu etti. Hocalarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Topumla arkadaşlarımla birlikte voleybol oynamayı düşünüyorum" dedi.