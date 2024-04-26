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        Köye dönüşlerin başladığı Erzurum'un kırsalında hayvancılık artıyor

        Şehirden köye göçün başladığı Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinden faydalanan 646 kişi, baba yurtlarına dönüp aldığı 63 bin 396 küçükbaş ile kırsalda hayvancılığı geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:21
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        Köye dönüşlerin başladığı Erzurum'un kırsalında hayvancılık artıyor
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        Şehirden köye göçün başladığı Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinden faydalanan 646 kişi, baba yurtlarına dönüp aldığı 63 bin 396 küçükbaş ile kırsalda hayvancılığı geliştiriyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı köyden kente göçün önlenmesi amacıyla 2021'de başlattığı "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesiyle desteklerini sürdürüyor.

        Kırsal alanlardaki gelir kaynaklarının artırılması amacıyla başlatılan projeden Erzurum'daki vatandaşlar da önemli kazanım elde ediyor.

        Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla yüzde 11'lik kısmına sahip olan kentte, projeye başvuran ve belirlenen şartları sağlayan çiftçilere 400 bin liraya kadar ilk yıl ödemesiz ve sonraki 84 ay sabit ödemeli kredi veriliyor.

        Büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkati çeken kentte son 3 yılda projeye başvuruda bulunan 646 kişi, şehirden köye dönerek hayvancılığın gelişimine katkı sağlıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, bakanlığın hayvancılığa önem verdiğini ve proje kapsamında desteklerin devam edeceğini söyledi.

        Çiftçilerin projeye ilgi duyduğunu belirten Kenger, "İlk etapta 462 yetiştiriciye 44 bin 946 hayvan için 63 milyon 997 bin 230 lira kredi kullandırıldı. Burada amaç, kırsalda hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza faizsiz, uzun vadeli kredi temin etmek." dedi.

        Kenger, projenin ikinci etabında ise 184 çiftçiye 40 milyon 563 bin 750 lira destek verilerek, 18 bin 450 küçükbaş hayvan alındığını anlattı.

        - "Projenin geri dönüşü 63 bin hayvan sayısına ulaştı, çok iyi bir rakam"

        Devlet desteklerinin geri dönüşünün olduğunu ifade eden Kenger, şöyle konuştu:

        "Toplam 104 milyon 560 bin 980 lira kredi kullandırıldı. Şubat ayında üçüncü etabı başlattık, başvurular devam ediyor. Şimdiye kadar toplam 347 başvuru alındı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. Krediler kullandırıldıktan sonra çiftçilerimizin hayvanlarının yerinde kontrolleri senede en az 1 kere yapılıyor. Çiftçilerimiz hayvanları yetiştirip verim almak durumundalar, sahada kontrollerimiz devam ediyor. Projenin geri dönüşü 63 bin hayvan sayısına ulaştı, çok iyi bir rakam. Birinci önceliğimiz hayvansal üretimi arttırmak. Küçükbaş hayvansal üretimimize önemli katkı sunuldu."

        Kenger, hayvancılığa verilen desteklerle ülke ekonomisine de destek verildiğine işaret etti.

        - "Şehirden kırsala geri dönüş söz konusu"

        Projeyle iş gücünün ve hayvan sayısının artığına dikkati çeken Kenger, şunları kaydetti:

        "Şehirden kırsala geri dönüş söz konusu, bu da insanlara ekonomik anlamda bir uğraş ve istihdam sahası oluşturduğu için bu anlamda yetiştiricilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlimiz, mera ve küçükbaş hayvancılığa çok müsait. Burada 63 bin 396 küçükbaş hayvanla ülke kırmızı et varlığına çok büyük katkı sunmuş oluyoruz. İstihdam sağlayarak, insanları kalkındırmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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