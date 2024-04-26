Köye dönüşlerin başladığı Erzurum'un kırsalında hayvancılık artıyor

Şehirden köye göçün başladığı Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinden faydalanan 646 kişi, baba yurtlarına dönüp aldığı 63 bin 396 küçükbaş ile kırsalda hayvancılığı geliştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı köyden kente göçün önlenmesi amacıyla 2021'de başlattığı "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesiyle desteklerini sürdürüyor.

Kırsal alanlardaki gelir kaynaklarının artırılması amacıyla başlatılan projeden Erzurum'daki vatandaşlar da önemli kazanım elde ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, bakanlığın hayvancılığa önem verdiğini ve proje kapsamında desteklerin devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla yüzde 11'lik kısmına sahip olan kentte, projeye başvuran ve belirlenen şartları sağlayan çiftçilere 400 bin liraya kadar ilk yıl ödemesiz ve sonraki 84 ay sabit ödemeli kredi veriliyor.

Çiftçilerin projeye ilgi duyduğunu belirten Kenger, "İlk etapta 462 yetiştiriciye 44 bin 946 hayvan için 63 milyon 997 bin 230 lira kredi kullandırıldı. Burada amaç, kırsalda hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza faizsiz, uzun vadeli kredi temin etmek." dedi.

Kenger, projenin ikinci etabında ise 184 çiftçiye 40 milyon 563 bin 750 lira destek verilerek, 18 bin 450 küçükbaş hayvan alındığını anlattı.

- "Projenin geri dönüşü 63 bin hayvan sayısına ulaştı, çok iyi bir rakam"

Devlet desteklerinin geri dönüşünün olduğunu ifade eden Kenger, şöyle konuştu: