Atatürk Üniversitesi'ne 2 yeni lisans programı açılacak

Atatürk Üniversitesinde "yapay zeka ve makine öğrenmesi" ile "veri bilimi ve analitiği" programlarının açılacağı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin ülke yükseköğretiminde başlatılan yeniliklerin paydaşı olduğunu belirtti.

Açılacak "yapay zeka ve makine öğrenmesi" ile "veri bilimi ve analitiği" programlarının üniversitenin çağdaş eğitim modeline ışık tutacak alanlar olduğunu dile getiren Çomaklı, "Üniversitemizin bilimsel alt yapısı ve alanında uzman insan kaynağı ile açılacak yeni bölümleri de öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için hazır hale getireceğiz." dedi.