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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimlerin öneminden bahsederek, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:17
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimlerin öneminden bahsederek, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım." dedi.

        Tekin, Aziziye ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimler öncesinde birkaç hususun altını çizmek istediğini söyledi.

        Yerel seçimlerin öneminden bahseden Tekin, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım. Bazı insanlar, dostlarımız, arkadaşlarımız, kişisel kırgınlıkları, kişisel rahatsızlıkları, duygusal tepkileri yüzünden sadece ve sadece kaybettirme amacıyla hareket ediyor olabilirler. Saygı duyuyorum duygusallıklarına ama onların duygusallıkları yüzünden Aziziye kaybetmesin, Erzurum kaybetmesin, Türkiye kaybetmesin istiyorum." diye konuştu.

        Tekin, diğer adaylara seslenerek, şunları dile getirdi:

        "O yüzden diyorum ki gelin Aziziye ile ilgili yapacak her neyiniz ve projeniz varsa o projenizi getirin, ben de bir Erzurumlu olarak destek olayım, başkanımıza teslim edelim. Başkanımız projeleri hayata geçirsin, Aziziye kazansın ,Erzurum kazansın. O yüzden Aziziye'yi seven, kazanamayacak partilerden aday olan, kazanma ihtimali düşük olan ama kaybettirme potansiyeli olan arkadaşlarımıza bir kez daha davette bulunuyorum. Gelin başkanımıza projelerimizi paylaşalım, hep beraber altına imza atalım, 31 Mart'ta Aziziye kazanmış olsun, Erzurum kazanmış olsun diyorum."

        - Erzurum'a kış sporları lisesi müjdesi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekonomik koşullarımız ne olursa olsun çocuklarımızın eğitim altyapısından mahrum kalmasını asla istemiyorum" dediğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

        "Erzurum'da, 2012'de dönemin parasıyla yaklaşık 1,2 milyar lira harcanarak yapılan kış sporları ve oyunları için kış tesislerimiz var. Bütün Erzurum'un ortak fikri şu anda istenildiği şekilde efektif kullanılamıyor. Müsteşarlık dönemimde bunun kullanılması için bir proje geliştirin demiştim. Erzurum'a hem bu tesisleri aktif hale getirecek hem de 'Erzurum'un doğasına uygun, Erzurum’un iklimine uygun bir spor okulu kazandıralım' istemiştik ve 'Kış Sporları Lisesi' adıyla Erzurum'da bir lise yapmak istemiştik. O zaman başaramadık şimdi huzurlarınızda söz veriyorum. Bir hayırsever yatırımcı bulduk, yaklaşık 1 milyar lira civarında bir yatırımla Erzurum'da hem bu tesislerimizi kullanır hale getirecek, kayaktan curlinge, atlama kulelerinden oradaki kış sporlarının yapıldığı salonlara kadar hepsini aktif kullanacağımız bir kış sporları lisesini Erzurum'a kazandıracağız. Türkiye'nin her tarafından yatılı pansiyonu, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kütüphanesi ve konferans salonu ile tam bir eğitim kampüsü olarak yapmış olacağız."

        Tekin, Erzurumluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından ayrılmayacağına inandığını ifade ederek, "İnanıyorum ki Aziziye ve Erzurum, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Mehmet Sekmen başkanımıza sonuna kadar destek verecek ve altında Erzurum milletvekili yazan, okuduğumuzda üzüldüğümüz tarz kişilere asla müsaade etmeyecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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