Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kişisel hırsları ve kinleri sebebiyle Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilerin kazanmasına bizler vesile olmamalıyız. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz." dedi.

Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Ardından Pasinler ilçesinde seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Tekin, burada yaptığı konuşmada, güzel bir sonuçla seçimleri bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tekin, "Adaylar çıkıyorlar, paralar dağıtıyorlar. Masaların üstünde dolarlar, kaynağını kimse sormuyor. Nereden geliyor bunlar? Bunların hepsi bu ülkenin kaynakları arkadaşlar. Yani sizin, bizim ödediğimiz vergilerle sizin bizim gelirimizden yapılan kesintilerle elde edilen paralar. Birileri bu paraları perişan ediyor, kendi aralarında dağıtıyorlar. Rant bölüşümü ve paylaşımının içerisine girmişler. Ellerinde ne tür güçler varsa kullanarak Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı zayıflatmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Kritik bir seçime girildiğini anlatan Tekin, il il dolaştığını, yaklaşık iki aydır sahada olduğunu belirtti. Zamanında AK Parti'de siyaset yapmış insanların başka partilerce transfer edildiğini dile getiren Tekin, şöyle devam etti: "Derdiniz ne, seçilecek misiniz? diyorum, 'hayır seçilmeyeceğiz', 'yüzde kaç oy alacaksınız' diyorum 'yüzde 3-5 oy alacağız' diyorlar. 'Peki amacınız ne?' 'Amacımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek.' Arkadaşlar insanın bu kadar kinle, bu kadar hırsla heves etmesi için artık zihninin arkasında başka şeylerin olması gerekiyor. Böyle bir şeye müsaade etmemeliyiz. Hiçbir şekilde, kişisel hırsları ve kinleri sebebiyle Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilerin kazanmasına bizler vesile olmamalıyız. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz."

Tekin, Cumhur İttifakı yapısının "klasik Erzurumluyu" tarif eden bir yapı olduğunu belirtti. - "Bir şey elde edemeyince dağıldılar, darmadağın oldular" Cumhur İttifakı'nın gelecek açısından önemini anlatan Tekin, "Dolayısıyla bizim için çok doğal bir ittifak ama karşı taraflar menfaat üzerine ittifak birliktelikleri yaptıkları için seçimden sonra bir şey elde edemeyince dağıldılar, darmadağın oldular. Şimdi birbirlerinin o süreçteki açıklarını habire dile getirip duruyorlar. Habire birbirlerini suçluyorlar ama bir taraftan da yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ellerinde ne varsa sahaya sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçimin öneminden bahseden Tekin, şunları kaydetti: " Biz Türkiye, Erzurum, Hasankale kazansın istiyorsak yapacağımız şey belli. Bu seçimlere fitne fesata fırsat vermeden, fücura kaynaklık oluşturmadan gideceğiz. Cumhur İttifakımızı ve onun adaylarını destekleyip kenara geçeceğiz. O tarihe kadar siz ödevlerinizi yapmış olacaksınız. 31 Mart'tan sonra artık ödev yapma sırası bize geliyor. Biz de memleketimize, ülkemize elimizden geldiğince hizmet edeceğiz. Bu hizmeti yaparken de önce kendi memleketimiz, kendi bölgemiz burası bizim için önemli.. 'Erzurum'un kazanması demek Türkiye'nin kazanması demek' diye bakacağız. Biz de üzerimize ne düşerse yapacağımızı şimdiden taahhüt ediyoruz."