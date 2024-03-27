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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava hakim

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:41
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava hakim
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da kent merkezinde dün etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kentte cami bahçelerindeki şadırvanlarda, cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araç camlarının buzla kaplandığı kentte çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

        Şenkaya ilçesindeki karla kaplı ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        - Ardahan

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Kentin yüksek noktalarında kar ve tipi etkisini sürdürürken sarıçam ormanları beyaza büründü.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dün etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Yüksek kesimdeki noktaların karla kaplandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Kar yağışıyla yüksek rakımdaki birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

        İl genelinde hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Beyaza bürünen doğada yiyecek arayan bir tilki Selim ilçesi yakınlarında görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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