Erzurum'da üretimine başlanan organik gübre tanıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince organik olarak üretilen "Cann Gübre"nin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, gelişen dünyada tarımın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi kavradıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın insanoğlu için önemli olduğunu belirten Sekmen, "İnsanoğlu yaşadığı müddetçe beslenmek ve bu gıda ihtiyacını bir yerden karşılamak zorunda. Hamdolsun ülkemiz bir anda dört mevsimi yaşayan bir ülke. Böyle güzel bir ülkeyi iyi değerlendirerek eski usullerle tarım yapmak yerine geliştirerek daha çok üretim imkanı olması lazım." dedi.

Sekmen, yerel yönetim olarak bu işe katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Geldiğimiz günden beri hangi katkıları yaparız, ne payımız olabilir diye bir gayretin içindeyiz. Bunun için bazı ilkleri ülkemizde uygulamanın çalışmalarını gösteriyoruz. Türkiye gübresinin yüzde 95'ini yurt dışından ithal ettiği gübrelerle karşılıyor. Biz tamamen yerli olan bu gübreyi yaygınlaştırarak inşallah Türkiye'mizin cari açığına katkı sunmuş olacağız. Cari açık bir hastalık ve bunu tedavi etmek zorundayız. Birçok ürünü burada üretmek ve bu cari açığı kapatmak zorundayız."

Bu tür işlerin yeni nesile iş kapısı olacağını dile getiren Sekmen, şöyle devam etti: "Arkamızdan muazzam bir gençlik geliyor. Bunlara iş, aş olacak ortamı da oluşturmamız lazım. 10 yılda 700 gölet yaptık şimdi 5 yılda demek ki en az 250-300 göletin önümüzdeki dönem tekrar ortaya koyacağız. Bu konuda bilimi mutlaka bu işin içine sokmak zorundayız. Bunu başardık ve inşallah şehrimiz bir yandan tarım şehri olduğu gibi aynı zamanda bir tarım endüstrisinin geliştiği bir şehir olacak. Geçen yıl 400 bin ton buğday üretimi sağlandı ama bir tane bulgur, makarna fabrikamız yok. Şimdi bir firmaya bulgur üretmek üzere ruhsat verdik. Madem buğdaydan buğday üretiyoruz endüstrilerini de burada üretmek zorundayız. Çünkü evlatlarımız bu üretimde yer alacak, istihdam edilecek ve şehrimiz gelişecek."