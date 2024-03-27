Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da üretimine başlanan organik gübre tanıtıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince organik olarak üretilen "Cann Gübre"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da üretimine başlanan organik gübre tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince organik olarak üretilen "Cann Gübre"nin tanıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, gelişen dünyada tarımın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi kavradıklarını söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın insanoğlu için önemli olduğunu belirten Sekmen, "İnsanoğlu yaşadığı müddetçe beslenmek ve bu gıda ihtiyacını bir yerden karşılamak zorunda. Hamdolsun ülkemiz bir anda dört mevsimi yaşayan bir ülke. Böyle güzel bir ülkeyi iyi değerlendirerek eski usullerle tarım yapmak yerine geliştirerek daha çok üretim imkanı olması lazım." dedi.

        Sekmen, yerel yönetim olarak bu işe katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz günden beri hangi katkıları yaparız, ne payımız olabilir diye bir gayretin içindeyiz. Bunun için bazı ilkleri ülkemizde uygulamanın çalışmalarını gösteriyoruz. Türkiye gübresinin yüzde 95'ini yurt dışından ithal ettiği gübrelerle karşılıyor. Biz tamamen yerli olan bu gübreyi yaygınlaştırarak inşallah Türkiye'mizin cari açığına katkı sunmuş olacağız. Cari açık bir hastalık ve bunu tedavi etmek zorundayız. Birçok ürünü burada üretmek ve bu cari açığı kapatmak zorundayız."

        Bu tür işlerin yeni nesile iş kapısı olacağını dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

        "Arkamızdan muazzam bir gençlik geliyor. Bunlara iş, aş olacak ortamı da oluşturmamız lazım. 10 yılda 700 gölet yaptık şimdi 5 yılda demek ki en az 250-300 göletin önümüzdeki dönem tekrar ortaya koyacağız. Bu konuda bilimi mutlaka bu işin içine sokmak zorundayız. Bunu başardık ve inşallah şehrimiz bir yandan tarım şehri olduğu gibi aynı zamanda bir tarım endüstrisinin geliştiği bir şehir olacak. Geçen yıl 400 bin ton buğday üretimi sağlandı ama bir tane bulgur, makarna fabrikamız yok. Şimdi bir firmaya bulgur üretmek üzere ruhsat verdik. Madem buğdaydan buğday üretiyoruz endüstrilerini de burada üretmek zorundayız. Çünkü evlatlarımız bu üretimde yer alacak, istihdam edilecek ve şehrimiz gelişecek."

        - "Ulaşımda raylı sistem düşünüyoruz"

        31 Mart seçimlerinin ardından tekrar seçilmesi halinde kent için yeni planlamalar yapacaklarını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

        "Durmak yok. Mesela ulaşımda raylı sistem düşünüyoruz. Kars Kapı'dan kalkacak Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı, üniversitemizin içinden, şehir hastanemizin önünden Yenişehir, Yunus Emre ve tekrar Kars Kapı'ya bu tramvayı indireceğiz. Önümüze hedef koyduk. İnşallah devletimizin ekonomisi biraz güçlenmesiyle bunu da gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava hakim
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava hakim
        Erzurum'da 700 yıllık yazma eserler ramazana özel ziyarete açıldı
        Erzurum'da 700 yıllık yazma eserler ramazana özel ziyarete açıldı
        Erzurum'da özel çocuklarla öğrenciler empati için engelleri renklerle aştı
        Erzurum'da özel çocuklarla öğrenciler empati için engelleri renklerle aştı
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da gençlerle buluştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da gençlerle buluştu...