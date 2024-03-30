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        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş"lerini 20 haftadır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:56
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş"lerini 20 haftadır sürdürüyor.

        Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ile Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, kimileri de kan izlerinin bulunduğu beyaz önlük giydi.

        Gruptakiler adına açıklamayı okuyan aile hekimi Kadim Yaşar, İsrail'in Filistin'de işgal, katliam ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk ve yaşlılarında arasında olduğu on binlerce insanı öldürdüğünü belirten Yaşar, "Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri, bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Topraklarını terk etmeyi reddeden yüz binlerce onurlu ve mazlum insan, bombardıman altında açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in hastane, okul ve ibadethanelere de saldırı düzenlediğine dikkati çeken Yaşar, şunları kaydetti:

        "Her saatte en iyimser tablo, 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda, yaklaşık yarım saat süren bu yürüyüşümüzde muhtemelen en az 2 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur. Bu hafta yine Şifa Hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız, ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar ve mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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