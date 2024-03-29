Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zirek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yusuf Zirek'e (29) çarptı.

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