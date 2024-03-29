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        Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı

        Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:52
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        Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı
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        Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yusuf Zirek'e (29) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zirek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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