Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Afganistan uyruklu Hossiyn Mohammadi (26) idaresindeki 06 BUL 486 plakalı otomobil, Yeni Panayır Alanı'nda şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.