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        Bakan Tekin: Bir yıllık maratonda son düzlüğe girdik

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu maratona tam bir yıl önce başladık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:45
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        Bakan Tekin: Bir yıllık maratonda son düzlüğe girdik
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu maratona tam bir yıl önce başladık. 14-28 Mayıs'ta, birinci engeli atladık. Şimdi koştuk koştuk son düzlüğe geldik. Yaklaşık son bir yıldır koşuyoruz. Önümüzdeki 2 günü bir yıllık emeğimizi heba etmemek için yoğun bir çaba ile geçirelim" dedi.

        Dün Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçesinde sürdüğü seçim gezisini bugün Çat ilçesinde devam ettiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmasında partilileri çok çalışmaları konusunda uyardı. 31 Mart yerel seçimlerinde son bir yıl verilen emeğin heba olmaması için iki gün yoğun bir şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Bundan tam bir yıl önce bu maratona başladık. Yani 2023 yılında Cumhur İttifakı olarak bir maratona çıktık. Bu maratonun birinci adımı olan 14-28 Mayıs'ta birinci engeli atladık. Şimdi koştuk koştuk son düzlüğe geldik. Yaklaşık son bir yıldır koşuyoruz. Bütün bu bir yılın ya meyvelerini topladığımız ya da sonuçlarından dolayı keşke şunu da yapsaydık, diyeceğimiz bir iki gün var. Gelin, bu iki günü hep beraber bütün bir yıllık emeğimizi heba etmemek için yoğun bir çaba ile geçirelim. MHP ve AK Parti ilçe başkanlarımız konuşurken bu iki günle ilgili yoğun bir çalışma içinde olacaklarını söylediler. Düşman çatlatırcasına kol kola, el ele, hane hane ziyaret ederek bu iki günü değerlendirin. Bizler de yoğun olarak çalışıyoruz, Sonucunu Allah'tan bekleyeceğiz. Allah sonumuzu hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.

        KÜSMEYENLERİ ALKIŞLATTI

        Bu seçimde iki tür insanla karşılaştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir iki konuda sizlere uyarılarda bulunmak istiyorum. Yerel seçimlerde Türkiye'yi il il geziyorum. Şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu seçimde iki tür insanla karşılaştık. Birinci tür olanlar şöyle: Herhangi bir siyasi partinin çatısı altında siyaset yapmış ve o parti ile yollarını ayırmış. Parti kendisini yeniden aday göstermemiş diye kızıyor, küsüyor ve duygusal tepki vererek başka partiye geçip aday oluyor. Kazanamayacaklarını kendileri de biliyor ama buradaki maksatları zarar vermek. Aslında onlar partiye değil bulundukları ilçeye ve ile zarar veriyor. İkincisi ise teşkilatta çalışıyor. Başkası tercih edilince hiç küsmüyor, gücenmiyor ve duygusal tepki vermeden sahalara çıkıp delikanlıca, onurlu bir şekilde mücadele veriyor. Bunlardan Allah razı olsun. Bu ülkesini milletini seven 'benim değil ilçemin çıkarları, benim değil ülkemin menfaati önemlidir' diyenler her zaman kazanır. Onları buradan bir kez daha alkışlamak istiyorum" dedi.

        İSTANBUL ADAYINI ELEŞTİRDİ

        Sözlerini muhalefet partisinin isim vermeden özellikle İstanbul adayını eleştirerek sonlandıran Bakan Tekin, "Muhalefet partisinin adayları her şey vadediyor. Örneklerini İstanbul'da gördük. Vaatlerinin yüzde 80'ini yapmadılar, yapmayacaklar. Bunlar sizleri kandırıyorlar. Şu kadar konut yapacağız, şunu vereceğiz, diyorlar. Yerel seçimler, insanların bol keseden attığı gerçekleştiremeyeceği şeyleri vadediyor. Kaynağını göstermeden vaatlerde bulunuyorlar. Kendinizi bunlara kandırtmayın" diye konuştu.

        ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

        Bakan Tekin, Çat Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, öğretmenler odasında meslektaşlarıyla buluşup, onların görüş ve taleplerini dinledi. Öğretmenler, ziyaretleri nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin, esnaf ziyareti ardından kara yolu ile Erzurum'a dönerek uçakla Iğdır'a hareket etti.

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