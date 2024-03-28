DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti.

Beraberindeki milletvekilleri ile kente gelen Babacan, partisinin il başkanı Vahit Bingöl ve partililerce karşılandı.

Daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı, partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Ali Babacan, Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, yaklaşık 60 gündür 81 ilde adaylarıyla milletin huzuruna gittiklerini söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce bütün detaylarıyla açıkladıklarını anlatan Babacan, "Yerel yönetimler ve şehircilik nedir gibi, bunları karınca duası gibi yazılarla ortaya koyduk. Türkiye'de ilk defa belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladık. Belediye başkan adaylarımız 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini imzalıyor, sonra belediye başkan adayımız oluyor. Biz sağlam niyetle yola çıktık. Ülkenin sorunlarını biliyoruz ve her konuda çözüm üretiyoruz. Türkiye'de ilk, her alanda çözümlerimizi 23 fasikül haline getirdiğimiz ansiklopedide topladık." diye konuştu.