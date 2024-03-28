Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti.

        Beraberindeki milletvekilleri ile kente gelen Babacan, partisinin il başkanı Vahit Bingöl ve partililerce karşılandı.

        Daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı, partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

        Ali Babacan, Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, yaklaşık 60 gündür 81 ilde adaylarıyla milletin huzuruna gittiklerini söyledi.

        Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce bütün detaylarıyla açıkladıklarını anlatan Babacan, "Yerel yönetimler ve şehircilik nedir gibi, bunları karınca duası gibi yazılarla ortaya koyduk. Türkiye'de ilk defa belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladık. Belediye başkan adaylarımız 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini imzalıyor, sonra belediye başkan adayımız oluyor. Biz sağlam niyetle yola çıktık. Ülkenin sorunlarını biliyoruz ve her konuda çözüm üretiyoruz. Türkiye'de ilk, her alanda çözümlerimizi 23 fasikül haline getirdiğimiz ansiklopedide topladık." diye konuştu.

        Konuşmalar sonrası partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan Babacan, beraberindekilerle seçim çalışmaları kapsamında kentin ilçelerini ziyaret edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Tiyatro öğrencilerinden 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki katliam için 'sessiz...
        Tiyatro öğrencilerinden 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki katliam için 'sessiz...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da üniversite öğrencileriyle iftarda bul...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da üniversite öğrencileriyle iftarda bul...
        Bakan Tekin: 31 Mart'taki seçim, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarı...
        Bakan Tekin: 31 Mart'taki seçim, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarı...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu: