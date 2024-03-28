Tiyatro öğrencilerinden 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki katliam için 'sessiz çığlık'

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, ‘Vaveyla’ oyunuyla Gazze'deki yaşanan katliamın durmasını istedi.

Dünya Tiyatro Günü sebebiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, 'Vaveyla' isimli oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Oyun öncesi kısa bir açıklama yapan Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, "Oyunumuz çağımızın ve özellikle de günümüzün kanayan yarası olan savaş temalı. Maalesef bugün başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde oluk oluk insan kanı akıtılmakta. Çok üzgünüz, çok kırgınız, çok küskünüz. Oyunumuz, vahşi, barbar, zalim, katil devletlerin ve egemen güçlerin çıkarları ve emelleri uğruna akıttıkları bu kana, bu vahşete, buradan 'dur' diyebilmek için, en azından bu yolda bir şeyler yapmış olmak için hazırlamıştır” dedi.

‘İNSANLIK ADINA ÇIĞLIK ATMAK İÇİN KARŞINIZDAYIZ’ ‘Vaveyla’ oyunu ile insanlık adına çığlık atmak için sahnede olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, “Merhametimizi, insanlığımızı, kalplerimizi harekete geçirmek için, insanlık sınavımızı, ahlak ve vicdan sınavımızı hakkıyla verebilmek için, sevgimizi ve hassasiyetlerimizi öldüremeyeceklerini göstermek için, haklı, mazlum ve masumların yanında olduğumuzu anlatmak için, kötülerin safında olmadığımızı ve olmayacağımızı ifade etmek için, tiyatronun insanlığın ve insani olanın hizmetinde olan bir sanat olduğunu duyurmak için, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimize karşı derin mahcubiyetimizi ve insanlık borcumuzu bir nebze de olsa hafifletmek için 'Vaveyla' çığlık demek, insanlık adına çığlık atmak için karşınızdayız" diye konuştu.

‘ÇIĞLIĞIN EN TEHLİKELİSİ SESSİZ OLANIDIR’ Oyuncular adına yönetmen Alev Ayazoğlu'na çiçek vererek tebrik eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli ise "Sözün bittiği bir yer. Bizi aldı, dünyanın çeşitli bölgelerindeki vahşete, zulme götürdü. Myanmar'dan Doğu Türkistan'a Gazze'ye kadar. Çığlığın en tehlikelisi sessiz olanıdır. Biz burada sessiz olan çığlığı izledik. Batının vahşetine en güzel şekilde cevap veren sanat, bir iyilik hareketidir. Burada iyilik hareketi olarak başlatılan bu sessiz çığlığı, sessiz sinelerinizde lütfen devam ettirin" dedi.