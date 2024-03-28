Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tiyatro öğrencilerinden 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki katliam için 'sessiz çığlık'

        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki yaşanan katliamın durmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tiyatro öğrencilerinden 'Vaveyla' oyunuyla Gazze'deki katliam için 'sessiz çığlık'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, ‘Vaveyla’ oyunuyla Gazze'deki yaşanan katliamın durmasını istedi.

        Dünya Tiyatro Günü sebebiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, 'Vaveyla' isimli oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Oyun öncesi kısa bir açıklama yapan Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, "Oyunumuz çağımızın ve özellikle de günümüzün kanayan yarası olan savaş temalı. Maalesef bugün başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde oluk oluk insan kanı akıtılmakta. Çok üzgünüz, çok kırgınız, çok küskünüz. Oyunumuz, vahşi, barbar, zalim, katil devletlerin ve egemen güçlerin çıkarları ve emelleri uğruna akıttıkları bu kana, bu vahşete, buradan 'dur' diyebilmek için, en azından bu yolda bir şeyler yapmış olmak için hazırlamıştır” dedi.

        ‘İNSANLIK ADINA ÇIĞLIK ATMAK İÇİN KARŞINIZDAYIZ’

        ‘Vaveyla’ oyunu ile insanlık adına çığlık atmak için sahnede olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, “Merhametimizi, insanlığımızı, kalplerimizi harekete geçirmek için, insanlık sınavımızı, ahlak ve vicdan sınavımızı hakkıyla verebilmek için, sevgimizi ve hassasiyetlerimizi öldüremeyeceklerini göstermek için, haklı, mazlum ve masumların yanında olduğumuzu anlatmak için, kötülerin safında olmadığımızı ve olmayacağımızı ifade etmek için, tiyatronun insanlığın ve insani olanın hizmetinde olan bir sanat olduğunu duyurmak için, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimize karşı derin mahcubiyetimizi ve insanlık borcumuzu bir nebze de olsa hafifletmek için 'Vaveyla' çığlık demek, insanlık adına çığlık atmak için karşınızdayız" diye konuştu.

        ‘ÇIĞLIĞIN EN TEHLİKELİSİ SESSİZ OLANIDIR’

        Oyuncular adına yönetmen Alev Ayazoğlu'na çiçek vererek tebrik eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli ise "Sözün bittiği bir yer. Bizi aldı, dünyanın çeşitli bölgelerindeki vahşete, zulme götürdü. Myanmar'dan Doğu Türkistan'a Gazze'ye kadar. Çığlığın en tehlikelisi sessiz olanıdır. Biz burada sessiz olan çığlığı izledik. Batının vahşetine en güzel şekilde cevap veren sanat, bir iyilik hareketidir. Burada iyilik hareketi olarak başlatılan bu sessiz çığlığı, sessiz sinelerinizde lütfen devam ettirin" dedi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi salonunda yönetmenliğini Alev Ayazoğlu'nun yaptığı oyunda öğrenciler, Gazze'de yaşanan katliama sessiz çığlıklarıyla ‘dur’ dedi, barış çağrısı yaptı. Yaklaşık 50 dakika süren oyun sonunda izleyenler öğrencileri ayakta alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Aziziye'de partililerle buluştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da üniversite öğrencileriyle iftarda bul...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da üniversite öğrencileriyle iftarda bul...
        Bakan Tekin: 31 Mart'taki seçim, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarı...
        Bakan Tekin: 31 Mart'taki seçim, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarı...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından 3 bin aileye ramazan yardımı
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından 3 bin aileye ramazan yardımı
        Erzurum'da üretimine başlanan organik gübre tanıtıldı
        Erzurum'da üretimine başlanan organik gübre tanıtıldı