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        Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:13
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        Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 21 kırsal mahallenin yolu kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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