Babacan: Haykırıyoruz; emeklilerimiz aç, emeklilerimiz perişan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan ne diyor? 'Eğer hatamız varsa bize söyleyin, bize haykırın.' İşte buradan, Erzurum'dan tüm emeklilerimiz adına biz haykırıyoruz, 'Emeklilerimiz aç, emeklilerimiz perişan" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen ve ilçe belediye başkan adaylarıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Babacan, 60 gündür yollarda olduğunu ve 81 ilde adaylarıyla milletin huzuruna çıktıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin neresine gitsek, hangi iline, hangi ilçesine gitsek otobüsümüzden adımımızı şöyle bir kaldırıma attığımız andan itibaren emeklilerimizin feryadıyla karşılaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de sıkıntı çeken, zorluk yaşayan pek çok kesim var. Hele hele bugünlerde galiba en büyük feryat emeklilerimizden geliyor. 'Geçinemiyoruz, açız' diyorlar. 'Hükümet, iktidar bizim sesimizi acaba duymuyor mu?' diyorlar. Sayın Erdoğan ne diyordu, 'Eğer hatamız varsa bize söyleyin. Bize haykırın.' İşte buradan, Erzurum'dan tüm emeklilerimiz adına biz haykırıyoruz; emeklilerimiz aç, emeklilerimiz perişan. Siyasette bu açlık ifadesi belki sık kullanılır. Şu anda emeklilerimiz için gerçek. Açlık rakamları ortada. Bakın Türk-İş, açlık sınırını açıkladı. 4 kişilik 1 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarının toplam rakamını 20 bin lira olarak açıkladı. Oysa şu anda emeklilerimizin ekseriyetinin aldığı aylık maaş 10 bin lira. Gerçekten şu anda bir emekli misin, eğer oturduğu ev kendinin değilse, kirada oturmak zorunda kalıyorsa, kiradan sonra geriye kalan maaşı temel gıda ihtiyaçlarını artık karşılamıyor" diye konuştu.

'YOKSULDAN ALIP ZENGİNE VERİLEN SERVET TRANSFERİ YAŞANIYOR' TÜİK'in talimatla son 5 senedir enflasyonu gerçeğinden düşük açıkladığını ifade eden Babacan, şunları söyledi: "Büyük bir servet transferi yaşanıyor. Yoksuldan alıp zengine verilen bir servet transferi yaşanıyor. Yoksuldan alıp enflasyon yoluyla ve vergi yoluyla faize ve kur farkına ödenen büyük bir servet transferi, gelir transferi yaşanıyor. Parası olanın üzerine para katıldığı, sabit maaşla geçirmeye çalışıldığında ise mağdur edildiği bir dönem yaşıyoruz şu anda Türkiye'de."

'ETİK KURALLAR BİLDİRGESİ YAYINLADIK' Yerel seçim çalışmasını 2 sene önce açıkladıklarını söyleyen Babacan "Yerel yönetim nedir, şehircilik nedir böyle karınca duası gibi yazılarla ortaya koyduk. Yerinden yönetim dedik. Belediyelere daha çok imkan ve yetki dedik. Türkiye'de ilk defa bir belediyecilikle ilgili 'Etik Kurallar Bildirgesi' yayınladık. Türkiye'de bir ilk. Bizim belediye başkan adaylarımız bu 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini imzalıyor, ondan sonra bizim belediye başkan adayımız oluyor. Yani bu bizim belediye başkanlarımızın tabi olacağı ahlaki kurallar bildirgesi. Yüz yıllık cumhuriyette, 70 yıllık çok partili hayatta 4 yaşında 1 siyasi partinin mi aklına gelmeliydi. Çünkü belediye deyince çoğunun gözünde rant imkanları oluşuyor. Belediyecilik deyince çoğunun gözünde dolar işaretleri, euro işaretleri oluşuyor. Halbuki belediyecilik deyince ne diyoruz? Hem etkin düzgün belediye yönetimi diyoruz hem de temiz belediye yönetimi diyoruz. Biz bunu siyasi parti olarak bir siyasi bildiri olarak açıkladık" diye konuştu.

'ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART' Yerel seçimlerde belediye başkanları ve meclis üyelerinin seçileceğini hatırlatan Babacan, bu seçimin hükümete de mesaj olacağını bildirerek, şunları söyledi: "Bu seçimde sandıktan çıkacak mesaj çok önemli. Eğer hükümetin yanlışı varsa, hatası varsa, hükümet hukuku çiğniyorsa, Anayasa'yı çiğniyorsa, faul yapıyorsa hep beraber sandıktan çıkacak sonucun bir sarı kart olması gerekiyor. Bu seçimde vatandaşlarımızın hükümete bir sarı kart göstermesi gerekiyor. Bizim davetimiz budur. Yanlışın var, hatan var, haksızlık yapıyorsun, ülkeyi yoksullaştırıyorsun iyi yönetmiyorsun' diye bu sarı kartı hep beraber göstermemiz gerekiyor. Ben böyle deyince arkadaşlar diyor ki, 'Başkanım niye kırmızı kart değil?' Ben de diyorum ki, kırmızı kart öbür cepte hazır ama hükümet değişikliği, iktidar değişikliği bir sonraki seçimde. Bu seçimde hep beraber bir sarı kart göstereceğiz. Oylarımızı siyasi partiler arasındaki tercihimizi buna göre yapacağız. Bir sonraki seçimde de inşallah hep beraber kırmızı kartı gösterip bu ülkenin başına ehil ve dürüst kadroların gelmesini sağlayacak yönde tercihimizi kullanacağız."