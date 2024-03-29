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        Erzurum'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 zanlı yakalandı

        Erzurum'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:32
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        Erzurum'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 zanlı yakalandı
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        Erzurum'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni provoke eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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