Erzurum'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 zanlı yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni provoke eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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