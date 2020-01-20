Yüz kupası uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

2014 yılında ICTA’dan sertifika alarak Türkiye’ de ilk olarak ‘Yüz Kupa Tedavisi’ni uygulayan Dr. Meltem Ayran, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

2014 yılında Amerika' da Uluslararası Kupa (international cupping therapy association/ICTA) Birligi'nden aldığı egitimden bu yana kliniğinde Kupa Tedavilerini uygulayan Dr. Ayran, ICTA' dan eğitim alan Avrupa ve Ortadoğu'daki tek sertifikalı hekim.

Dr. Meltem Ayran, “Facial Cupping Therapy; yan etkisi olmayan , tamamen doğal bir antiaging yöntemidir. Cildin sıkılaşıp kırışıklıkların giderilmesini sağlar, göz çevresindeki siyah halkaların yok olmasını sağlar. Ayrıca; baş ağrılarına, sinüs problemlerine , çene eklemiyle ilgili sorunların ve akne problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Yüze özel küçük kupalarla uygulanır, ağrısızdır ve iz bırakmaz. Kupa Terapisinin Etkileri;kan dolaşımı artarcilt dokularında metabolizma hızlanır,sıcaklık artarcilt dokularında oksijenlenme artarter ve yağ bezlerinin fonksiyonları düzenlenirdokularda biriken toksinler uzaklaştırılırlenf dolaşımı artar ,ödem azalırciltte kolajen ve elastin üretimi artarcildin dış etkilere karşı dayanıklılığı artaryüz kaslarının gevşemesini sağlarsinüslerin rahatlamasını,sinüs sıvılarının azalmasını sağlarçene eklemlerine bağlı rahatsızlıklara iyi geliryüzdeki skar dokularını yumuşatıryüzdeki renk farklılıklarının düzelmesini sağlarakne tedavisini desteklersiyah noktaları azaltırcildin sıkılaşmasını sağlarkupa uygulaması sonrası cilde uygulanan serum, maske, kremlerin emilimini artırarak biyoyararlanımı artırır Kupa Tedavisinin Uygulandığı Alanlar:Lipoliz ,mezoterapi öncesinde tüm vücudaPRP ya da mezoterapi öncesinde öncesinde yüz ve boyun bölgesinde kombine tedavi olarak ya da 12’li , 24’lü seanslar halinde tek başına cilt yenileme ve gençleştirme tedavisi olarak kullanılan, yan etkisi olmayan doğal bir yöntemdir” dedi.

Cupping ile Cilt Gençleştirme ne zaman yapılır

Cupping ile Cilt Gençleştirmenin yılın her ayı yapılabileceğini anlatan Dr. Meltem Ayran, “Yaş sınırlaması yoktur,Botox,dolgu,laser gibi uygulamalardan sonra 15 gün ara verdikten sonra uygulanır; uygulamalara herhangi bir zarar vermeyeceği gibi cildin daha iyi görünmesine kombine tedavi olarak katkı sağlayacaktır,Başboyun bölgesinde, dişlerde enfeksiyon olmamalıdır. Yüz Kupası uygulaması hem alternatif bir tip metodu olduğu gibi gençleşme ve antiaging amaçlı da kullanılır” diye konuştu.

ERZURUM 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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