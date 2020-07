BB Erzurumspor - CG Ümraniyespor: 4-1

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Murat Engin Gözütok, Bahtiyar Birinci

BB.ERZURUMSPOR: Sehic Aykut, Osman, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet), Mücahit Albayrak, Jasmin Scuk, Hamroun (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Emrah (Dk. 90 Oltan), İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk 90 Rashad Muhammed), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 76 Pote)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Emre, Mücahit Can, Bahadır (Dk. 72 Gimbert), Akabueze, Mango Fernandes, Gökhan, Hasic, Muharrem, Gomis (Dk. 60 Muammer), Muhammed Gönülaçar (Dk. Erdem Seçgin)

GOLLER: Dk. 7 ve 81 Emrah, Dk. 30 (P) Hamroun, Dk 88. Sissoko (BB Erzurumspor) - Dk. 57 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Emrah (BB Erzurumspor) - Mücahit Can, Muhammed Gönülaçar, Akabueze (Ümraniyespor)TFF 1´nci Lig´de rakibi Ümraniyespor´u 7 ve 81´inci dakikalarda Emrah, 30´uncu dakikada penaltıdan Hamroun ve 81´inci dakikada Sissoko'nun attığı gollerle 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Ümraniyespor´un tek golünü ise 57´nci dakikada Muhammed Gönülaçar attı.3´ncü dakikada aldığı topla ilerleyen Mücahit Can, kaleci Sehic´le karşı karşıya kaldı. Mücahit Can´ın şutunda Sehic ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

7´nci dakikada Hamroun´un ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu´nun kafa şutunda top direkten geri döndü. Emrah, önüne düşen topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0.

23´üncü dakikada Hasic, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Sehic´in göğsüyle durdurduğu topu defans uzaklaştırdı.

30´uncu dakikada Muhammed Gönülaçar ceza alanı içinde Hamroun´u düşürdü, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun, topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56´ncı dakikada ceza alanı önünde Aykut´un göğsüyle indirdiği topa Muhammed Gönülaçar gelişine vurarak ağlara gönderdi: 2-1.

61´inci dakikada Emrah orta alanda yakaladığı topu Ömer Şişmanoğlu´na çıkardı. Kaleci Burak´ı geçtikten sonra Ömer Şişmanoğlu´nun attığı şutu defans son anda önledi. Topu önünde bulan Emrah´ın vurduğu topu defans tekrar uzaklaştırmayı başardı.

81´inci dakikada Mücahit´in attığı taç atışında kaleci Burak´ın elinden kaçırdığı topu Emrah filelere gönderdi: 3-1.

88´inci dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Sissoko, topu ağlara gönderdi: 4-1.

Maçı 4-1 kazanan BB Erzurumspor, adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-07-18 19:39:42



