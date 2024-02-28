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        Erzurum'da "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Lansmanı" yapıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Lansman Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:24
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        Erzurum'da "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Lansmanı" yapıldı
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesince "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Lansman Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, iklim sorunun dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Türkiye'de iklim değişikliği ile ilgili sorunların sık sık görüldüğünü belirten Sekmen, "Bölgemizde yıllar önce çok daha fazla kar yağarken maalesef kar yağışının azalması, arazilerin kurak kalması gibi hadiselerle karşı karşıyayız. İnsanoğlunun yaptığı olumsuzluklar nedeniyle iklim değişikliklerinde anormallikler görmeye başladık. Ortalama sıcaklıklarda her geçen yıl artış var." dedi.

        Sekmen, iklim değişikliği sorununa ilişkin belediye olarak önemli adımlar atmak için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti olarak enerji ve iklim değişimindeki olaylara sebep olan nedenlerin önlenmesi ve durdurulması için eylem planı başlatıldığını dile getiren Sekmen, "Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa hem kendi kurumumuz hem de paydaş kurumalarla bir araya geldik. Türkiye'de ilk kez Erzurum'da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planını hazırlayarak bir kitapta topladık. Yapacağımız işleri bir bir buradan takip edeceğiz. Erzurum'a iklim sorununa neden olan şeyleri asgariye indirmeye gayret edeceğiz." dedi.

        Atatürk Üniversitesi İklim Koordinatörü Prof. Dr. Hanefi Bayraktar da dünyadaki sıcaklık artışlarına bağlı zararların yaşandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

        "Açlığa, aşırı kuraklığa, sık görülen meteorolojik ekstrem olaylara, sağlık problemlerine, salgınlara, a'dan z'ye bütün sektörleri etkileyecek sonuçlarla yüz yüze gelmemiz söz konusu. Yapılan iyimser projeksiyonlara göre 2 derece, kötümser senaryolar eşliğinde yapılan tahminler 4 derecelerin üzerinde sıcaklık artışına sebebiyet verecek. Şimdi 2 derece, 3 derece, 1 derece sıcaklıklarda bahsediyoruz. Belki şöyle düşünebiliriz, ne olacak ki? İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 36,5 derece. 1 derece 1,5 derece artışında biz yatağa düşüyoruz. Çok yoğun hasta oluyoruz. Hatta 2-3 derece artışlarda acil vakalara sebebiyet verecek sonuçlar oluyor. Bunun için de bu artışlar çok önemli değişimlerdir."

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'ın da sunum yaptığı toplantıda, katılımcılara belediyenin iklim değişikliği ile ilgili aldığı önlemleri anlatıldı.

        Toplantıda, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, Enderun Kurumsal Danışmanı Cevdet Özmen de iklim değişikliğine ilişkin konuşma yaptı.

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