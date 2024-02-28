Yoğun kar nedeniyle Palandöken'de sezonun mart sonuna uzaması bekleniyor

Kış turizminin ve kış spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden Palandöken'de etkili olan yoğun kar nedeniyle kayak sezonunun mart ayı sonuna kadar uzaması bekleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin kış tatili için ilk tercih ettiği kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

2-12 Mart'ta düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları ile 12-15 Mart arası oynanacak Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği de yapacak Palandöken'de, kayakseverlerin yoğunluğu devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ yönetimindeki kayak merkezinde gerçekleştirilen suni karlama ve kar depolama sistemleri ile 5-6 ay boyunca kayak yapabilme imkanının sağlandığı Palandöken'de etkili olan yoğun karın ardından sezonun mart ayının sonuna kadar uzaması bekleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Palandöken'de şubat ayı sonu itibarıyla kar kalınlığının 1,5-2 metre arasında olduğunu ve yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

"Mart ayının sonuna kadar tüm pistlerimizde kayak yaptırabileceğiz. Otellerimizde doluluk oranımız yüzde 70-80'lerde devam ediyor." diyen Aynalı, merkezde 90 kilometre uzunluğundaki 55 pistin açık durumda olduğunu ve kayak eğlencesinin devam ettiğini belirtti.

- Palandöken, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Kayak merkezinin uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptığını anlatan Aynalı, bunlardan birinin de 2-12 Mart'ta Palandöken'de düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Aynalı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta Uluslararası Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Yani sadece ülkemizdeki organizasyonlara değil dünyadaki organizasyonlar da Palandöken'de kayak sezonu devam ettiği için Erzurum'umuzda yapılıyor. Saatte 2400 metreküp kar yapabilme kapasitesine sahiptik, bu sene yine 4 kilometre güney pistimizin devamında suni karlama tesisi yaptık. Saatte 2600 metreküpe suni karlamamızı çıkardık."

Palandöken'de 10 kilometrelik gece kayağı pistinin olduğunu dile getiren Aynalı, "Bu sene turnike geçişlerimizin 3 milyon olacağını tahmin ediyoruz. Şu an 2 milyon civarındayız ama önümüzdeki 1-1,5 ay kayak yapılabilir durumda olduğumuz için inşallah 3 milyona çıkarmış olacağız." diye konuştu.

- Sezonun, 180 günü aşması için çalışmalar yapılıyor

AR-GE çalışmaları ile merkezde kayak yapılabilir süreyi artırmak için çalıştıklarını ifade eden Aynalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kayak sezonunu en erken açıp en geç kapatan kayak merkeziyiz. 180 günü buluyoruz. 150 günün altına hiç düşmüyoruz. Kar depolama sistemimiz var. Sezonun sonunda güneş almayan vadilerde kar depoluyoruz. Bu karın yüzde 40-50'sini muhafaza edebiliyoruz. Diğer sezonun başında biz bunları alt temel olarak pistler serip, suni kar üretince, doğal kar yağmasa bile sezonu açmış oluyoruz. Yine sezonu uzatabilmek ve mevcut karı muhafaza edebilmek adına AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bir kaç yıl içerisinde bu çalışmaları da sonuçlandırınca sezonu 180 günün üzerine çıkarmış olacağız."

- "Son yılların en bereketli, en dolu sezonunu geçiriyoruz"

Sezonun dolu dolu ve çok bereketli geçtiğini vurgulayan Aynalı, "Son yılların en bereketli en dolu sezonunu geçiriyoruz. Geçen sene de bizim beklentimiz böyleydi ama maalesef 6 Şubat depremi olunca biz de sezonu kapatmak zorunda kaldık. Bu sene Allah bir mani keder vermedi. Çok yoğun geçiriyoruz ve yoğunluğumuz devam ediyor. Tüm kayakseverlerimizi Erzurum'a Palandöken'e bekliyoruz." diye konuştu.