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        Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, olimpiyat madalyası hayalini Paris'te gerçekleştirmek istiyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gerçekleştiremediği hayaline Paris 2024'te ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:12
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        Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, olimpiyat madalyası hayalini Paris'te gerçekleştirmek istiyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gerçekleştiremediği hayaline Paris 2024'te ulaşmak istiyor.

        Kariyerinde birçok müsabakaya çıkarak başarı elde eden Boyacı, 4 yıl önce Tokyo'daki oyunlarda hayalini kurduğu madalyayı kazanmak için ter dökse de finalde bunu başaramadı.

        Daha sonra çalışmalarını sürdüren Boyacı, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra en son geçen yıl İngiltere'de katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Yoğun şekilde çalışmalarına devam eden milli yüzücü, Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonunun faaliyeti kapsamında yeni sezonunda Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaptı.

        - Bu kez olimpiyat madalyasını boynuna takmayı hedefliyor

        Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliği taşıyan Palandöken'deki tesiste kamp çalışmalarını tamamlayan milli yüzücü, katılacağı dünya serisi yarışları ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Tokyo'da yarım kalan hikayesini Paris'te tamamlamak isteyen Boyacı, olimpiyat madalyasını boynuna takmayı hedefliyor.

        Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, AA muhabirine, Erzurum'da daha önce iki kez kamp yaptığını anlatarak, "Tokyo'ya gerçekten çok güzel ve çok disiplinli bir çalışma programıyla hazırlanmıştım. Sonrasında bazı aksaklıklardan dolayı madalyayı kıl payı kaçırdım. Bazen çalışsanız da olmaz ama bunun yerine çok önemli deneyimler, tecrübeler edinirsiniz. Tokyo'dan madalyayla değil ama çok kıymetli tecrübelerle döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

        Boyacı, Türk kadının gücünü Paris'te göstermeye çalışacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Tecrübelerimi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalyaya çevirmek istiyorum. Madalyadan ziyade burada ülkemi temsil etmek ve Türk kadını, Türk sporcusu olarak paralimpik oyunlarında yarışmak istiyorum. Bunu çok istiyorum. Tokyo'da suya düşen bir hayalim vardı. Paris'te o hayali çıkartıp boynuma takmak istiyorum. Türkiye Yüzme Federasyonu'muza, Türkiye Milli Paralimpik Komite'mize, bize her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum."

        - Bayrak: "Şimdi olimpiyatlarda madalya gerekiyor"

        Türkiye Yüzme Federasyonu Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Antrenörü Mehmet Bayrak, sezonun ilk kampını Erzurum'da yaptıklarını aktardı.

        Boyacı'nın Paris'teki oyunlara hazırlandığını belirten Bayrak, "Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak ve 2021'deki derecemizin üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu olmuştu, şimdi olimpiyatlarda madalya gerekiyor. Bunun için var gücüyle çalışıyor." dedi.

        Bayrak, kampın çok faydalı geçtiğini dile getirerek, "Yaptığımız 21 günlük kamp hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çok zorlasa da bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışarak gerek Sümeyye gerekse diğer kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Şimdi İtalya'da dünya serisi yarışlarımız var. Orası hazırlık amaçlı olacak. Nisan'da da Avrupa Şampiyonası var. Oralarda iyi dereceler alıp, hem ülkemize madalya ile dönüp hem de olimpiyatlar öncesi daha büyük motivasyonla yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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