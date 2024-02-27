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        Cezaevinden firar eden eşinin başından vurduğu Elif, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

        ERZURUM'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam'ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32), bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Kentte hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Şafak Saydam ile barışma teklifini geri çeviren eşi Elif Şafak arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, kalabalığın içinde eşine tabancayla ateş etti. Elinden ve başından yaralanan 4 çocuk annesi Elif Saydam ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler olay sonrası kaçan Şafak Saydam'ı kaçtığı takside yakaladı. Olayla ilgili Saydam'ın ağabeyi Alay Saydam da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saydam'ın boşanmak isteyen eşinin barışma teklifini kabul etmediği için vurduğunu söylediği öğrenildiElif Saydam, dün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Saydam için ikindide Palandöken Camii'nde cenaze namazı kılındı. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı. Namaz sonrası Elif Saydam, Yeni Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:00
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        Cezaevinden firar eden eşinin başından vurduğu Elif, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        ERZURUM'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam’ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32), bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Kentte hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Şafak Saydam ile barışma teklifini geri çeviren eşi Elif Şafak arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, kalabalığın içinde eşine tabancayla ateş etti. Elinden ve başından yaralanan 4 çocuk annesi Elif Saydam ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler olay sonrası kaçan Şafak Saydam'ı kaçtığı takside yakaladı. Olayla ilgili Saydam'ın ağabeyi Alay Saydam da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saydam'ın boşanmak isteyen eşinin barışma teklifini kabul etmediği için vurduğunu söylediği öğrenildiElif Saydam, dün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Saydam için ikindide Palandöken Camii'nde cenaze namazı kılındı. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı. Namaz sonrası Elif Saydam, Yeni Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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