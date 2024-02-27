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        Erzurum-Tekman kara yolunda karla mücadele

        Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:04
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        Erzurum-Tekman kara yolunda karla mücadele
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        Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine ulaşım sağlanan alternatif güzergahlardan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi mevkisinde çalışma başlattı.

        Ekipler, ulaşıma açık olan güzergahta sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme çalışması yapıyor.

        Kar savurma, kepçe, greyder ve kamyonlarla çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

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