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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:43
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştü.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, üniversitenin yapmış olduğu dijital dönüşümün örnek teşkil edebilecek bir düzeyde olduğunu ve bu adımların karşılığını yakın zamanda alarak rekabet düzeyini yükselteceğine inandığını belirtti.

        Rektör Çomaklı ise üniversite olarak sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir ortaklık ağı kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

        Üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir birliğine varılan ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu.

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