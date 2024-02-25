Vali Çiftçi, koruma altındaki çocuklarla kızak kaydı ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Konaklı Kayak Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki çocuklarla kızak kaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Palandöken Kaymakamlığı iş birliği ile 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesi, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 3 bin 185 metre rakımlı Konaklı Kayak Merkezi'nde başladı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki çocuklar için düzenlenen projeyle kayak becerilerini geliştirme, fiziksel, psikososyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalara profesyonel sporcu olarak yetiştirmek de amaçlanıyor. Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Hasan Aykut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve 40 çocuk katıldı. Gençlerin yer aldığı kayak yarışmasını başlatan Vali Çiftçi, ardından kızakla kayan çocukların eğlencesine katıldı. Bir süre çocukları izleyen Çiftçi, ardından kızakla kaydı. İlk denemesinde düşen Çiftçi, sonraki denemelerinde başarılı oldu. İlk kez kızağa bindiğini belirten Vali Çiftçi, "Acemisi olduğum için düştüm" diye konuştu. Etkinlikte dereceye giren sporculara ödül veren Vali Çiftçi, kayak antrenörleriyle kayak yaptı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:10 facebook

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