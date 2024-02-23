Erzurum'da kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında K.S'nin ev ve iş yerinde yaptıkları aramada 1645 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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