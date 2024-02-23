Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Müzesi minik ziyaretçileri ağırladı

        Erzurum'da anaokulu öğrencileri, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Müzesi minik ziyaretçileri ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da anaokulu öğrencileri, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni gezdi.

        Şair Nefi Anaokulunca düzenlenen kültür etkinliği programı kapsamında öğrenciler, Birsel Keskin Erden ve Büşra Özkara Demirci öğretmenleri eşliğinde şehir merkezindeki Üç Kümbetler'in yanında bulunan Erzurum Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Müze görevlilerin de refakat ettiği ziyarette, öğrenciler Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görsellerin sergilendiği binlerce eseri dikkatle inceledi.

        Müzedeki, sinevizyon, laboratuvar, çocuk oyun alanı ve kütüphaneyi de gezip eğlenceli vakit geçiren çocukların en çok dikkatini bal mumundan yapılan heykeller çekti.

        Program, öğretmenlerin müze ve tarihi eserler hakkında öğrencilere bilgi vermesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi

        Benzer Haberler

        Finlandiyalı yüzücü Louna Kasvio, eski şampiyon babasıyla Erzurum'da güç de...
        Finlandiyalı yüzücü Louna Kasvio, eski şampiyon babasıyla Erzurum'da güç de...
        Erzurum ile Ağrı'da 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ile Ağrı'da 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Sağlıkçılar "kanserde erken tanı" için mobil tırla mahalle mahalle dolaşıyo...
        Sağlıkçılar "kanserde erken tanı" için mobil tırla mahalle mahalle dolaşıyo...
        Ablası 'rahatsız ediyor' dedi, bıçakladı
        Ablası 'rahatsız ediyor' dedi, bıçakladı