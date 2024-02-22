Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ablası 'rahatsız ediyor' dedi, bıçakladı

        ERZURUM'da, Ömer Faruk K. (21) ablasının 'Beni rahatsız ediyor' dediği Furkan K.'yi (26) bacaklarından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Ömer Faruk K. polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K., Atatürk Bulvarı üzerindeki bir hırdavat mağazasında çalışan N.G.K.'yi (24) uzun zamandır iş çıkışında rahatsız ediyordu. N.G.K. durumu kardeşi Ömer Faruk K.'ya anlattı. Akşam ablasını iş yerinden almaya giden Ömer Faruk K. yolda karşılaştığı Furkan K.'ye saldırıp sağ bacağından 2, sol bacağından da 1 kez bıçakladı. Furkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk K. ablası N.G.K. ile kaçtı. Furkan K., genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Furkan K., sevgilisini beklediğini söylerken, olay sonrası gözaltına alınan Ömer Faruk K., ablasının şikayeti üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar savcının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra polis merkezinde serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablası 'rahatsız ediyor' dedi, bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da, Ömer Faruk K. (21) ablasının 'Beni rahatsız ediyor' dediği Furkan K.'yi (26) bacaklarından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Ömer Faruk K. polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K., Atatürk Bulvarı üzerindeki bir hırdavat mağazasında çalışan N.G.K.'yi (24) uzun zamandır iş çıkışında rahatsız ediyordu. N.G.K. durumu kardeşi Ömer Faruk K.'ya anlattı. Akşam ablasını iş yerinden almaya giden Ömer Faruk K. yolda karşılaştığı Furkan K.'ye saldırıp sağ bacağından 2, sol bacağından da 1 kez bıçakladı. Furkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk K. ablası N.G.K. ile kaçtı. Furkan K., genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Furkan K., sevgilisini beklediğini söylerken, olay sonrası gözaltına alınan Ömer Faruk K., ablasının şikayeti üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar savcının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra polis merkezinde serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Sağlıkçılar "kanserde erken tanı" için mobil tırla mahalle mahalle dolaşıyo...
        Sağlıkçılar "kanserde erken tanı" için mobil tırla mahalle mahalle dolaşıyo...
        Jandarma, Palandöken'de 43 korsan kayak öğretmenine ceza yazdı
        Jandarma, Palandöken'de 43 korsan kayak öğretmenine ceza yazdı
        Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
        Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek
        İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek
        3 çocuk babasının ölümüne neden olan TIR şoförü, asli kusurlu bulundu
        3 çocuk babasının ölümüne neden olan TIR şoförü, asli kusurlu bulundu