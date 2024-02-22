Ablası 'rahatsız ediyor' dedi, bıçakladı ERZURUM'da, Ömer Faruk K. (21) ablasının 'Beni rahatsız ediyor' dediği Furkan K.'yi (26) bacaklarından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Ömer Faruk K. polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K., Atatürk Bulvarı üzerindeki bir hırdavat mağazasında çalışan N.G.K.'yi (24) uzun zamandır iş çıkışında rahatsız ediyordu. N.G.K. durumu kardeşi Ömer Faruk K.'ya anlattı. Akşam ablasını iş yerinden almaya giden Ömer Faruk K. yolda karşılaştığı Furkan K.'ye saldırıp sağ bacağından 2, sol bacağından da 1 kez bıçakladı. Furkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk K. ablası N.G.K. ile kaçtı. Furkan K., genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Furkan K., sevgilisini beklediğini söylerken, olay sonrası gözaltına alınan Ömer Faruk K., ablasının şikayeti üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar savcının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra polis merkezinde serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:25 facebook

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