Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Jandarma, Palandöken'de 43 korsan kayak öğretmenine ceza yazdı

        JANDARMA, Palandöken Kayak Merkezi'nde, korsan kayak öğretmenliği yaptığı tespit edilen 43 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verdi. 'Korsan' eğitime karşı mücadelenin önemini vurgulayan Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, "Eğitim almak istediğiniz kişiden mutlaka çalışma belgesini sorun. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" dedi. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi; kar kalitesi, pistleri, doğası ve son teknolojiye sahip tesisleriyle, her geçen sezon daha da artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistlerle gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde kızakla kayabiliyor. JANDARMA SIKI TAKİPTE Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, her gün yüzlerce kişinin piste çıktığı Palandöken'de korsan eğiticilere izin vermeyeceklerini belirtti. Belgesiz ve ehliyetsiz kişilere yönelik jandarmanın sıkı takipte olduğunu ifade eden Budak, "Hedefimiz, kayakta hizmet kalitesini artırmak. Derneğimize üye 134 kayak hocamız bulunmakta. Bunlar pistlerde tek tip kıyafet ve çalışma belgeleriyle görevlerini sağlıklı bir şekilde yapmakta. Korsan öğreticilere karşı mücadelemiz sürecek. Pistlerde, 'korsan' çalışanlar JAK timleri tarafından yakalanıp, cezalandırılıyor. Maalesef bazı korsanlar eğitim verdikleri kişilere sarkıntılık bile yapıyor. Ama derneğimize üye öğretmenlerin hepsinin kayıtları, jandarmada mevcut ve her zaman kontrol altındalar. Palandöken'de kayak eğitimi almak isteyenler mutlaka bu kişilerden çalışma belgelerini sorsunlar. Canlarını kime emanet ettiklerini bilsinler. Bilinçsiz verilen eğitimde yaralanma ve hatta ölümler bile olabilir. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" diye konuştu. Budak, açıklamasında ayrıca, "Bu sezon jandarma, çalışma kartını ibraz edemeyen 36 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 2056, kulüplerde belgesiz antrenör olarak çalışan 7 kişiyi de toplu eğitim verdikleri gerekçesiyle öğrenci başına 4083 lira idari para cezası kesti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma, Palandöken'de 43 korsan kayak öğretmenine ceza yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        JANDARMA, Palandöken Kayak Merkezi'nde, korsan kayak öğretmenliği yaptığı tespit edilen 43 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verdi. 'Korsan' eğitime karşı mücadelenin önemini vurgulayan Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, "Eğitim almak istediğiniz kişiden mutlaka çalışma belgesini sorun. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" dedi. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi; kar kalitesi, pistleri, doğası ve son teknolojiye sahip tesisleriyle, her geçen sezon daha da artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistlerle gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde kızakla kayabiliyor. JANDARMA SIKI TAKİPTE Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, her gün yüzlerce kişinin piste çıktığı Palandöken'de korsan eğiticilere izin vermeyeceklerini belirtti. Belgesiz ve ehliyetsiz kişilere yönelik jandarmanın sıkı takipte olduğunu ifade eden Budak, "Hedefimiz, kayakta hizmet kalitesini artırmak. Derneğimize üye 134 kayak hocamız bulunmakta. Bunlar pistlerde tek tip kıyafet ve çalışma belgeleriyle görevlerini sağlıklı bir şekilde yapmakta. Korsan öğreticilere karşı mücadelemiz sürecek. Pistlerde, 'korsan' çalışanlar JAK timleri tarafından yakalanıp, cezalandırılıyor. Maalesef bazı korsanlar eğitim verdikleri kişilere sarkıntılık bile yapıyor. Ama derneğimize üye öğretmenlerin hepsinin kayıtları, jandarmada mevcut ve her zaman kontrol altındalar. Palandöken'de kayak eğitimi almak isteyenler mutlaka bu kişilerden çalışma belgelerini sorsunlar. Canlarını kime emanet ettiklerini bilsinler. Bilinçsiz verilen eğitimde yaralanma ve hatta ölümler bile olabilir. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" diye konuştu. Budak, açıklamasında ayrıca, "Bu sezon jandarma, çalışma kartını ibraz edemeyen 36 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 2056, kulüplerde belgesiz antrenör olarak çalışan 7 kişiyi de toplu eğitim verdikleri gerekçesiyle öğrenci başına 4083 lira idari para cezası kesti" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
        Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek
        İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek
        3 çocuk babasının ölümüne neden olan TIR şoförü, asli kusurlu bulundu
        3 çocuk babasının ölümüne neden olan TIR şoförü, asli kusurlu bulundu
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da partililerle...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da partililerle...
        Erzurum'da lise öğrencileri, mavi giyinerek akran zorbalığına dikkati çekti
        Erzurum'da lise öğrencileri, mavi giyinerek akran zorbalığına dikkati çekti