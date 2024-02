Jandarma, Palandöken'de 43 korsan kayak öğretmenine ceza yazdı JANDARMA, Palandöken Kayak Merkezi'nde, korsan kayak öğretmenliği yaptığı tespit edilen 43 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verdi. 'Korsan' eğitime karşı mücadelenin önemini vurgulayan Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, "Eğitim almak istediğiniz kişiden mutlaka çalışma belgesini sorun. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" dedi. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi; kar kalitesi, pistleri, doğası ve son teknolojiye sahip tesisleriyle, her geçen sezon daha da artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistlerle gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde kızakla kayabiliyor. JANDARMA SIKI TAKİPTE Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, her gün yüzlerce kişinin piste çıktığı Palandöken'de korsan eğiticilere izin vermeyeceklerini belirtti. Belgesiz ve ehliyetsiz kişilere yönelik jandarmanın sıkı takipte olduğunu ifade eden Budak, "Hedefimiz, kayakta hizmet kalitesini artırmak. Derneğimize üye 134 kayak hocamız bulunmakta. Bunlar pistlerde tek tip kıyafet ve çalışma belgeleriyle görevlerini sağlıklı bir şekilde yapmakta. Korsan öğreticilere karşı mücadelemiz sürecek. Pistlerde, 'korsan' çalışanlar JAK timleri tarafından yakalanıp, cezalandırılıyor. Maalesef bazı korsanlar eğitim verdikleri kişilere sarkıntılık bile yapıyor. Ama derneğimize üye öğretmenlerin hepsinin kayıtları, jandarmada mevcut ve her zaman kontrol altındalar. Palandöken'de kayak eğitimi almak isteyenler mutlaka bu kişilerden çalışma belgelerini sorsunlar. Canlarını kime emanet ettiklerini bilsinler. Bilinçsiz verilen eğitimde yaralanma ve hatta ölümler bile olabilir. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" diye konuştu. Budak, açıklamasında ayrıca, "Bu sezon jandarma, çalışma kartını ibraz edemeyen 36 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 2056, kulüplerde belgesiz antrenör olarak çalışan 7 kişiyi de toplu eğitim verdikleri gerekçesiyle öğrenci başına 4083 lira idari para cezası kesti" dedi.

