Erzurum ile Ağrı'da 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yapıyor.

Ağrı'da da 112 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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