Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.

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