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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:57
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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.

        Ayrıca ilçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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