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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı ile soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:08
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı ile soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, gece saatlerinde rüzgar etkili oldu ve bir süre sonra kar yağdı.

        Sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışla bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler beyaza büründü.

        Soğuk hava nedeniyle bazı kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        - Kars

        Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

        Yağışın ardından buzlanma meydana gelen bazı yollarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde de kar nedeniyle kar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Park halindeki araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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