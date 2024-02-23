Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen A.K'nin (30) üst aramasında 825,93 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 215 lira ele geçirdi.

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